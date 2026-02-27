Twitter Youtube Facebook Instagram

Boletín de Salud Laboral CGT Andalucía – Siniestralidad 2025: datos, análisis y propuestas sindicales

  • 27/02/2026

La siniestralidad laboral en Andalucía sigue siendo una realidad dramática que no puede reducirse a cifras estadísticas. En 2025, 121 personas perdieron la vida como consecuencia de accidentes de trabajo y más de 103.000 sufrieron algún tipo de siniestro laboral. Detrás de cada número hay precariedad, presión productiva y fallos estructurales en la prevención.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla presentamos el Boletín de Salud Laboral – Febrero 2026, un análisis riguroso que combina datos oficiales, contexto sindical y testimonios reales desde los centros de trabajo.

En este boletín abordamos:

  • La evolución de los accidentes laborales en 2023-2025.

  • El peso estructural de la construcción y los accidentes “in itinere”.

  • La infradeclaración de siniestros y los fallos del sistema preventivo.

  • La perspectiva de género y la feminización del riesgo.

  • Los riesgos psicosociales invisibilizados.

  • Propuestas concretas de acción sindical y reforma normativa.

La siniestralidad no es inevitable. Es el resultado de decisiones empresariales, precarización y falta de recursos preventivos. Por ello, desde CGT Andalucía reivindicamos cambios profundos en normativa, inspección, cultura preventiva y organización sindical.

Porque la salud laboral no es un privilegio. Es un derecho.

📄 Descarga el boletín completo en PDF.

