Ante el 28-A, Jornada Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la CGT-A denuncia que los accidentes laborales aumentaron un 3 % en 2022 (INSST), lo que representa el fracaso de las políticas de prevención de la Administración andaluza. La privatización y precarización del trabajo en sectores públicos como la sanidad o la educación no auguran un mejor futuro en materia de salud laboral.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los accidentes habían descendido desde 2007 (más de 924.000) hasta 2013, pero desde entonces no han cesado de incrementarse; tanto en cifras absolutas como en la tasa de incidencia (salvo durante el periodo de confinamiento en sus diferentes fases).

Enfermedades laborales; datos provisionales marzo 2023. Fuente: Junta de Andalucía.

Sevilla, Málaga y Cádiz siguen encabezando la lista de provincias en cuanto a sufrimiento por enfermedad laboral, siendo Cádiz la provincia que menos bajas cursa entre estas tres. El caso de Huelva llama la atención con casi dos tercios de las enfermedades que no conllevan baja laboral (en Huelva se trabaja pese a estar enfermo). En el programa Rojo y Negro del 11 de abril de 2017, ya se explicaba que muchas enfermedades laborales conllevaban atención médica y tratamiento, pero no baja. Las mutuas suelen recomendar a las personas, principalmente asalariadas, de ponerse de “baja” en su tiempo libre; esto es, restringir su derecho a la libre gestión de su tiempo, atacando así, al derecho a la felicidad de las personas.

Comparación con otras comunidades autónomas. Fuente: INSST

La comparación con otras comunidades autónomas no habla bien de la gestión andaluza en materia de seguridad laboral. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) apunta 125 muertes laborales en Andalucía desde marzo de 2022 a febrero de 2023. Comparando una región con una densidad de población parecida, los datos apuntan a 77 personas fallecidas por causas laborales en Cataluña (mismo periodo). Ambas regiones presentaron un número similar de incidencias (2643 en Cataluña y 2972 en Andalucía). No debería morir nadie por trabajar, pero estos datos revelan que, a similar número de incidencias, en Andalucía sufrimos más muertes laborales. Además, el número de incidencias ha aumentado en un 3% con respecto a los datos de la serie anterior (marzo 2021- febrero 2022). Hay que apuntar que los datos de la Junta de Andalucía hablan de 155 muertes (en el puesto de trabajo o camino a el mismo) en 2021 y de 148 en 2022, no obstante, estos últimos datos (2022) están marcados como provisionales.

CGT-A contra la mentira y la desinformación:

Estos son los datos estadísticos publicados por el Estado. Ahora, reflexionemos ¿Cuántas personas mueren por causas laborales y no están en ningún registro estatal? ¿Cuántas bajas laborales por sobre esfuerzo laboral son declaradas cómo tales? ¿Cómo de actualizado está el cuadro de enfermedades profesionales? Según una rápida búsqueda de información, nos guiamos por el Real Decreto 1299 de 2006 y ya en el programa de Rojo y Negro de 2017, se apuntaba a un cuadro de enfermedades profesionales obsoleto, alejado de la realidad y facilitador de fraude en materia de seguridad laboral.

Por otro lado, ¿dónde está la salud mental en todo esto? Desde CGT-A denunciamos el sufrimiento psicosocial que genera la capitalización del trabajo. Con unos medios de producción privatizaos y una ética suicida del enriquecimiento lineal y progresivo, la opresión que se ejerce sobre las personas para extraer su valor laboral, mata. Mata en el sentido tibetano, anula y en el peor de los casos, acaba con la vida de las personas. En Andalucía (2021) perdieron la vida por suicidio 849 personas (diariodesevilla.es) En 2020 se registraron 793 muertes por suicidio, 576 hombres y 217 mujeres que significa un incremento de 153 muertes en comparación con el año 2019 (un 23,9% más), en concreto 98 hombres y 55 mujeres (Junta de Andalucía). Ni que hablar de la discriminación laboral por cultura, ideología, estilos de vida o factores biológicos y del enorme sufrimiento laboral que esta lacra genera.

Nuestro sindicato seguirá luchando por una gestión del trabajo, así como de los medios de producción, para y por las personas que trabajan en los distintos sectores laborales, ya que esta forma de organización supone aún aumento exponencial de la satisfacción laboral, facilita el desarrollo de un sentido de la vida propio y permite la autorrealización de las personas a través de la contribución al desarrollo del bienestar en la comunidad donde viven.