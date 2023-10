CGT denuncia en VEIASA-ITV el silencio cómplice de los sindicatos oficialistas CCOO, UGT-FICA y CSIF

“Primero permiten privatizar la IT y el “acoso” de FRATERNIDAD y ahora no dicen ni pio a la contratación de “DETECTIVES” para perseguir a todos los trabajadores”.

RECHAZO A FRATERNIDAD

El tiempo una vez más da y quita razones y la operación “REPRESION” iniciada por VEIASA-ITV en febrero de 2023 y donde, nuestro medio publicaba la noticia titulada “Rechazo absoluto en VEIASA-ITV a la privatización de la Incapacidad Temporal (IT) a la Mutua Fraternidad”.

Una oposición de los trabajadores por cuanto la Dirección de VEIASA pretendía que la Mutua Fraternidad le hiciese el trabajo “sucio”, recuperando de facto el derogado y ahora ilegal art. 52.d del Estatuto de los Trabajadores que posibilitaba despedir a empleados con Baja Médica justificada.

Nos decían literalmente sindicalistas a Nuevodiario en febrero de 2023 que “Cuando se han cumplido 32 años desde la creación de la Empresa Pública VEIASA-ITV-METROLOGIA, cuya filosofía era el manteniendo, defensa y potenciación de la gestión pública directamente de ITV, así como, la defensa también, de los Servicios Públicos de Salud y la ITCC incapacidad temporal por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no podemos compartir maniobras del PP y de la Presidenta del Consejo de Administración de VEIASA que debiliten la Seguridad Social y coloquen a una Mutua para presuntamente acosar y perseguir a los trabajadores/as enfermos” algo que hoy podemos afirmar que se produce nos cuentan los mismos sindicalistas a nuestro digital.

LA FRATERNIDAD DE HOY AUN PEOR

Como ya denunciaba CGT en el artículo publicado “Alarma e indignación general con VEIASA-ITV tras la denuncia de CGT de gastar 60.000 € en detectives para perseguir a los trabajadores como criminales” el pasado septiembre “este atropello a la intimidad y el ataque a los trabajadores/as empezó por la Dirección de VEIASA y RRHH, con la imposición a la “Mutua Fraternidad” de las contingencias comunes (IT) de VEIASA, y, los representantes no hicieron nada, ahora esa “Fraternidad campa por los fueros de la impunidad” y “ya no se cortan” y, desde el descaro acosan telefónicamente, hasta por la tarde/noche, a los empleados de VEIASA y, al día siguiente de la baja (IT), cuestionando de esta forma la profesionalidad de los facultativos del Servicio Andaluz de Salud que le han dado la Incapacidad Temporal (IT/Baja) al empleado, y, criminalizando a su vez a los trabajadores dudando de su estado de salud y convirtiendo a todos los empleados/as en potenciales delincuentes y tras citarlos la Mutua a “Revisión” primero ilegalmente y cuando el trabajador los pone en evidencia lo citan tras 4 días hábiles y después de la consulta envían a Inspección Médica del Servicio Público de Salud una propuesta de Alta, ah¡¡¡ y lo más importante que deben tener en cuenta los trabajadores enfermos tras la visita a la revisión de la Mutua es, que los detectives pueden estar coordinados con FRATERNIDAD y ahí perseguir al trabajador, saber que coche tiene, con quien va a la Mutua y un largo etc. que todos deben conocer y que CGT denuncia el estado policial al que VEIASA quiere llevar a los empleados y que no podemos permitir ni aceptar.

DETECTIVES

Como parece que el acoso y persecución de FRATERNIDAD no es suficiente en esa operación “REPRESION” iniciada por VEIASA-ITV en febrero de 2023, ahora en septiembre de 2023 el nuevo Director General Alfonso Lucio Villegas Cámara para no ser menos que el anterior coloca su broche, destinando 59.990 € de dinero público de los andaluces a la “observación (espionaje) de la vida de los trabajadores. Para ello desde VEIASA han facilitado datos personales del trabajador/a (dirección, DNI, descripción física, etc.). Así tras el resultado obtenido en las investigaciones, emitirá un informe que deberá ir acompañado de material fotográfico en color y/o videográfico”, algo que para CGT es inaceptable y estaría afecto a protección de datos, además de una criminalización de los trabajadores/as.

CLIMA LABORAL

Desde CGT consideramos que el nuevo Director General debería haber preguntado en primer lugar a la Dirección de la empresa existente, ¿cuál o cuáles son los motivos por los que se producen tantas bajas (IT) en la empresa?, y ello, antes de permitir lanzarse al ruedo de la persecución y la criminalización de los trabajadores/as, y tal vez, de esa pregunta, pudiera obtener además de las ya citadas circunstancias de clima laboral etc., todo aquello relacionado con los métodos de trabajo, con la organización del trabajo y con la poca relación con el personal, falta de empatía, desconfianza, persecución, cero reconocimiento a la profesionalidad y comportamientos represores y autoritarios de muchos de los actuales jefes de la empresa.

Para CGT y la mayoría de trabajadores/as, VEIASA, esta Dirección “represora”, en lugar de perseguir, acosar o intimidar con detectives a los/as trabajadores/as, si cree en un empresa moderna y con derechos, debería abordar cambios en el clima y ambiente de trabajo, puesta en funcionamiento del Plan de Igualdad, mejora y análisis del Plan de Estabilización Laboral y seguridad en el Empleo, revisión de los contratos abusivos e ilegales de los fijos discontinuos, convocar las promociones de administrativas congeladas y la restitución de los eliminados Pluses, el control horario y de vehículos al cierre de Estación, el Plan Industrial y de Futuro de Metrología, rejuvenecimiento de Plantillas con Jubilación Parcial y contrato de relevo al 75%, dotar de aire acondicionado en los vestuarios y aseos, mantenimiento de Hidros con políticas contra el estrés térmico y un largo etc., que generaría unas condiciones laborales mejores, y en lugar de destinar casi 60.000 € para perseguir a los trabajadores/as, se deberían emplear para avanzar y consolidar el mayor y mejor proyecto de Empresa Pública de Andalucía con participación e inclusión y desterrando la persecución, el acoso, la manipulación y la exclusión que solo puede conducir a un aumento de la judializacion laboral, finaliza diciendo CGT.