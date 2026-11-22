La concentración antifascista celebrada el 20 de noviembre en la plaza de la Catedral de Almería estuvo marcada, según asistentes y convocantes, por un dispositivo policial que impidió el acceso de parte del grupo antifascista mientras un reducido grupo de ultraderecha permanecía en la plaza.

Al llegar, varias personas observaron cómo agentes de la Policía Nacional pedían la documentación a una persona que se identificó como periodista. Varios furgones bloqueaban los accesos y un cordón policial impedía el paso a un grupo de compañeras y compañeros que, en ese momento, no portaba simbología.

Banderas franquistas y consignas fascistas en la plaza

Según el relato de quienes participaron en la concentración, un grupo reducido de ultraderecha se situó junto a la puerta de la Catedral con banderas falangistas y franquistas. Allí entonó el «Cara al sol» y realizó saludos fascistas. La organización considera que estos hechos suponen una exaltación de la dictadura franquista y reclama que se valoren las posibles responsabilidades.

Las personas antifascistas respondieron con consignas como «Fuera fascistas de nuestros barrios» y «Aquí están los antifascistas». Durante la concentración también se profirieron algunos insultos y se encendió una bengala roja, que un agente retiró y apagó. No se produjeron más incidentes relacionados con ella. Entre las personas asistentes circularon comentarios sobre posibles multas, extremo que no se pudo confirmar en ese momento.

Un cambio de ubicación comunicado el mismo día

La convocatoria antifascista se organizó por primera vez en Almería y, debido a la falta de tiempo, se comunicó a la autoridad gubernativa de forma urgente y fuera del plazo ordinario de diez días. La organización afirma que la convocatoria de ultraderecha se difundió por redes sociales sin comunicación previa a la Subdelegación del Gobierno.

Para evitar un posible enfrentamiento, las autoridades trasladaron la concentración antifascista a otra ubicación. La organización recibió la notificación durante la mañana del mismo día y no tuvo margen suficiente para informar del cambio a todas las personas convocadas. A juicio de quienes convocaron, la decisión terminó favoreciendo a la ultraderecha y dejó a la concentración antifascista fuera de la plaza.

La organización comunicó que, por seguridad, el grupo debía desplazarse a una plaza cercana para celebrar una asamblea. Algunas personas expresaron su desacuerdo con abandonar la plaza mientras el grupo ultraderechista seguía allí. Finalmente, se explicó a las personas asistentes el motivo de la situación y, después, la concentración marchó de manera ordenada y en grupo al lugar asignado por la Administración para continuar la asamblea y plantear una nueva convocatoria.

Desde la organización se denuncia lo que considera un trato desigual por parte de las administraciones y de las fuerzas policiales hacia la movilización antifascista. La convocatoria concluyó con vivas a la clase trabajadora y a Durruti.

Al fascismo se le combate en las calles. ✊