El comité de huelga del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de CGT y el Ayuntamiento de Coín han abierto una vía de negociación para abordar el conflicto laboral y los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía.

La reunión se celebró en la tarde-noche del viernes 20 de noviembre, después del desacuerdo en el SERCLA que motivó la convocatoria de huelga durante los días previos y posteriores a las elecciones del 29N.

Acuerdo para negociar y garantizar el descanso diario

Durante el encuentro, CGT planteó fijar una fecha cierta para que las trabajadoras del SAD puedan disfrutar de los 30 minutos de descanso diario dentro de su jornada, en las mismas condiciones que el resto del personal municipal. También propuso celebrar el lunes 23 de noviembre una jornada intensiva de negociación para abordar el conjunto de reivindicaciones.

Tras un receso, las partes acordaron que el disfrute de esos 30 minutos comenzará el 1 de diciembre. Asimismo, CGT suspende la huelga prevista para el lunes 23 de noviembre con el objetivo de facilitar la negociación y avanzar hacia una solución global. La huelga podría hacerse efectiva desde el martes 24 si no se alcanza un acuerdo.

Negociación sobre la aplicación del convenio municipal

La reunión está prevista para las 9:00 del lunes y se desarrollará de forma continuada, sin una hora fijada para su finalización. El comité de huelga y el Ayuntamiento abordarán los puntos de la convocatoria, entre ellos la aplicación de la sentencia del TSJA que, según CGT, reconoce la equiparación de la plantilla del SAD con el resto del personal municipal y la aplicación del convenio colectivo del Ayuntamiento de Coín.

CGT valora positivamente la apertura de esta interlocución y espera que la jornada de negociación permita resolver el conflicto. El sindicato atribuye su origen a un acuerdo entre el equipo de gobierno y UGT y CCOO que, a su juicio, discrimina a las trabajadoras del SAD respecto al resto de la plantilla municipal.

La plantilla mantiene su voluntad de evitar la huelga, pero CGT advierte de que la convocatoria seguirá adelante si no se alcanzan soluciones.