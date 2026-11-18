La sección sindical de CGT en Glovo en el Estado español expresa su apoyo a la huelga estudiantil europea del viernes 20 de noviembre, impulsada en España por el Sindicato de Estudiantes.

La convocatoria nace de la confluencia de organizaciones estudiantiles de izquierdas de distintos países europeos bajo la plataforma Youth International Strike. Sus reivindicaciones son claras: contra el fascismo, el militarismo y las guerras; en defensa de la educación pública; contra la represión; y por un futuro digno para la juventud trabajadora.

Frente al rearme, más inversión en servicios públicos

El aumento del gasto militar y la estrategia de rearme europea ocupan cada vez más espacio en el debate público. Mientras se anuncian nuevas inversiones en sistemas antidrones, submarinos, buques y misiles, los servicios públicos afrontan falta de recursos y plantillas insuficientes.

Según las cifras citadas por la sección sindical, el último Consejo de Ministros aprobó una nueva partida de 12.000 millones de euros para programas de defensa. El artículo también señala que el Gobierno ha destinado anteriormente alrededor de 30.000 millones a munición, armamento, buques, aviones y vehículos militares.

¿Cuántas plazas podrían cubrirse en la sanidad y la educación públicas con esos recursos? ¡Presupuestos militares para escuelas y hospitales!

Un discurso contra la guerra y una política de rearme

La sección sindical critica la contradicción entre los llamamientos públicos del presidente Pedro Sánchez contra la guerra y el aumento del gasto militar. También cuestiona la respuesta de los gobiernos europeos ante la escalada militar, las invasiones imperialistas y la violencia contra la población civil, incluida la situación en Palestina y la agresión a Irán.

En un contexto de crisis capitalista y creciente militarización, CGT Glovo denuncia que el negocio de la guerra beneficia a las grandes empresas armamentísticas mientras sus costes recaen sobre la población y los servicios públicos.

Sus guerras, nuestros muertos

La sección sindical pregunta a quién beneficia la preparación de nuevos conflictos y el rearme. Su respuesta apunta a los grandes grupos empresariales del sector armamentístico y a quienes obtienen beneficios de la producción y el comercio de armas, mientras millones de personas sufren las consecuencias de las guerras.

La educación pública y la juventud trabajadora

Frente al crecimiento del gasto militar, el artículo denuncia el deterioro de la sanidad y la educación públicas, las listas de espera y las deficiencias en los centros educativos. La sección sindical llama a defender servicios públicos de calidad y un futuro digno para la juventud.

Como organización en una empresa marcada por la precariedad, la juventud de sus plantillas y una elevada rotación laboral, la sección sindical de CGT en Glovo traslada su apoyo a la movilización. Defiende que el futuro de la juventud trabajadora no quede en manos de quienes convierten la guerra en negocio.

¡Todo nuestro apoyo a la huelga estudiantil del 20N!

Movilizaciones convocadas a las 12:00

Este es el listado de movilizaciones difundido por el Sindicato de Estudiantes:

Madrid: Atocha–Sol.

Atocha–Sol. Catalunya: Barcelona, Plaça Universitat; Tarragona, Plaça Imperial Tàrraco.

Barcelona, Plaça Universitat; Tarragona, Plaça Imperial Tàrraco. Andalucía: Sevilla, Plaza San Francisco; Málaga, Plaza de la Constitución; Granada, Jardines del Triunfo.

Sevilla, Plaza San Francisco; Málaga, Plaza de la Constitución; Granada, Jardines del Triunfo. Galiza: A Coruña, Obelisco; Vigo, Farola Urzáiz; Ferrol, edificio de la Xunta; Compostela, Alameda.

A Coruña, Obelisco; Vigo, Farola Urzáiz; Ferrol, edificio de la Xunta; Compostela, Alameda. Euskal Herria: Bilbo, Ayuntamiento; Gasteiz, Virgen Blanca.

Bilbo, Ayuntamiento; Gasteiz, Virgen Blanca. Asturies: Xixón, Plaza Parchís; Uviéu, Plaza Escandalera.

Xixón, Plaza Parchís; Uviéu, Plaza Escandalera. País Valencià: València, Facultat d’Història; Alacant, Escales Jorge Juan; Castelló, Plaça Maria Agustina.

València, Facultat d’Història; Alacant, Escales Jorge Juan; Castelló, Plaça Maria Agustina. Castilla y León: Palencia, Estatua de la Mujer Palentina; Salamanca, Plaza de los Bandos; Valladolid, Plaza de Fuente Dorada; Segovia, Plaza del Azoguejo.

¡Contra el militarismo y la guerra, por la educación pública y un futuro digno para la juventud!