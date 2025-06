CGT mantiene la huelga indefinida en el sector de Metal de la Provincia de Cádiz

Ante el apagón informativo sobre la huelga indefinida convocada por CGT-A en el sector del metal de Cádiz desde el día de hoy, queremos dejar claro que nuestra convocatoria de huelga legal está más vigente que nunca tras la nueva traición de UGT y el descafeinamiento de ccoo, que si bien no ha firmado el preacuerdo está llamando a la desmovilización y a la vuelta al trabajo.

Desde el Sindicato del Metal de CGT Cádiz (SIMECA) frente al silencio mediático y al confusionismo interesado queremos trasladar a toda la sociedad gaditana y más en concreto a todas las personas del sector siderometalúrgico de la provincia de Cádiz que la huelga indefinida sigue, que la FEMCA ha despreciado la convocatoria de huelga de CGT y no acudió al SERCLA la semana pasada, que la patronal era sabedora de que los sindicatos del sistema accederían a sus chantajes precarizadores y a la imposición de dobles escalas salariales, facilitar los descuelgues de convenio,… además de garantizar ese nefasto acuerdo durante 8 años para seguir incrementando sus beneficios sin obstáculos y sin luz y taquígrafos en las empresas.

Desde SIMECA-CGT Cádiz queremos dejarlo claro: no vamos a desmovilizarnos ni a desconvocar ni una sola acción mientras no se pongan negro sobre blanco unos textos con garantías, sin ambigüedades, sin discriminación y con fuerza legal. No vamos a aceptar ni medias tintas ni atajos que hipotequen nuestro futuro.

Lo que se presenta como «preacuerdo» es un intento de blindar nuestras condiciones laborales hasta 2032. O dicho claro: quieren atarnos de pies y manos durante casi una década. Eso es inaceptable.

Las personas trabajadoras del Metal no estamos para firmar a ciegas. Lo que queremos es un convenio justo, claro, con derechos garantizados y con herramientas para seguir avanzando. Y eso, este texto NO lo asegura.

– Fijos-discontinuos sin plazos claros: la precariedad sigue disfrazada de estabilidad.

– Convenio hasta 2032 sin revisiones estructurales: una trampa que nos inmoviliza.

– El IPC no es una conquista, es un derecho humano para no seguir empobreciendo a la clase trabajadora, que no nos vendan humo.

– Ni rastro de garantías reales en igualdad salarial, subrogación o clasificación.

– Y lo peor: aún hay trabajadores en nuestros centros cobrando menos por hacer lo mismo, porque se les aplica otro convenio o porque el preacuerdo permite que se establezcan categorías de nuevo ingreso cobrando un 75% pese a realizar el mismo trabajo. Eso es dumping laboral, y es intolerable. CGT no lo puede permitir

El objetivo de SIMECA CGT Cádiz es cristalino : Mismo trabajo, mismo centro, mismo convenio e igualdad de retribuciones.

Ya sabemos lo que pasa cuando se firman cosas con tanta letra pequeña: se convierten en papel mojado. Por eso desde CGT exigimos:

– Transparencia y Documentación clara y desarrollada con el alcance del preacuerdo.

– Compromisos firmes de aplicación y vigilancia del convenio.

– Consulta real y vinculante a las plantillas.

– Fin inmediato a las desigualdades salariales y contractuales en los tajos.

Porque en los talleres, en los tajos, en los centros, en las factorías… lo que queremos es dignidad y reconocimiento profesional colectivo. Y queremos decirlo alto y claro: No vamos a parar hasta lograr un convenio justo para todos y todas.

CGT formalizó la convocatoria de huelga indefinida el pasado 12 de junio y garantiza la cobertura sindical y legal para resistir los ataques de patronal y sus aliados sindicales. Quienes quieran seguir revelándose contra la dictadura del capital y sus palmeros deben saber que no están solos, que hay un sindicato de clase como CGT que sigue en la lucha aunque sea en solitario.

Ahora más que nunca, toca estar firmes, con la cabeza alta y las manos entrelazadas.

No nos vendemos, no nos rendimos, no tragamos con migajas ni con actos caritativos vergonzantes.



Por la dignidad del Metal, Huelga indefinida en la provincia de Cádiz.