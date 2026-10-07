CGT Metal Campo de Gibraltar denuncia la situación de los Juzgados de lo Social de Algeciras

CGT Metal Campo de Gibraltar denuncia la grave situación de los Juzgados de lo Social de Algeciras y de las dependencias encargadas de ejecutar las sentencias. El sindicato reclama instalaciones dignas, refuerzo estable de las plantillas y medios suficientes para garantizar la defensa de los derechos laborales.

Según el comunicado de la organización, las instalaciones deficientes y la falta de personal y recursos están provocando retrasos y situaciones que no pueden seguir normalizándose.

Instalaciones deficientes y falta de personal

CGT recoge las deficiencias denunciadas por la Asociación de Laboralistas de Algeciras: falta de climatización, ruido constante por las obras, dependencias inadecuadas, ausencia de sustituciones durante las bajas y escasez de personal, especialmente en las tareas de ejecución de sentencias.

Para el sindicato, esta situación va más allá de un problema de funcionamiento interno: afecta directamente a los derechos de la clase trabajadora.

Detrás de cada expediente hay derechos pendientes

Detrás de cada expediente paralizado hay trabajadores y trabajadoras esperando la resolución de un despido, una reclamación salarial o cualquier otro conflicto laboral.

«Y una sentencia favorable sirve de poco si después transcurren meses hasta que puede hacerse efectiva».

CGT advierte de que la falta de medios en la Justicia Social no puede convertirse en otro obstáculo para que los trabajadores y trabajadoras puedan ejercer sus derechos.

Instalaciones dignas y medios para ejecutar las sentencias

CGT Metal Campo de Gibraltar exige a las administraciones y organismos competentes:

Instalaciones dignas y adecuadas.

Climatización en las dependencias.

Cobertura inmediata de las bajas.

Refuerzo estable de las plantillas.

Una dotación suficiente de personal y medios para la ejecución de sentencias.

El sindicato reclama soluciones inmediatas y compromisos concretos ante el deterioro de un servicio público esencial para la defensa de los derechos laborales.

CGT no descarta movilizaciones

Si no se producen avances, CGT Metal Campo de Gibraltar no descarta intensificar sus reivindicaciones y promover, junto a los colectivos afectados, las movilizaciones necesarias para exigir una Justicia Social digna, ágil y con medios suficientes en el Campo de Gibraltar.

Secretariado Permanente de CGT Metal Campo de Gibraltar