CGTA denuncia el discurso racista de Vox en Almería y exige acciones legales inmediatas

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGTA) expresa su más enérgica condena ante el cartel difundido recientemente por Vox en Almería, un mensaje abiertamente xenófobo, racista e incitador al odio. Este tipo de propaganda no solo degrada los principios básicos de convivencia democrática, sino que alimenta una narrativa peligrosa que normaliza la violencia simbólica y física contra colectivos vulnerables.

👉 El desarrollo económico de provincias como Almería no se entiende sin la contribución histórica de la población migrante, especialmente en sectores como la agricultura intensiva en invernaderos. Negar esta realidad, como hace la extrema derecha, es falsear la historia y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones y del propio Estado del Bienestar.

CGTA advierte que este discurso no es simbólico: ya ha desencadenado agresiones racistas y fomenta un clima de odio que amenaza la seguridad de miles de personas.

CGTA exige:

La retirada inmediata del cartel y una rectificación pública de Vox.

La activación de mecanismos legales para investigar estos mensajes como delitos de odio .

Un compromiso institucional firme contra la normalización del racismo y la xenofobia.

✊ El racismo y la xenofobia son incompatibles con la democracia. Desde CGTA reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad basada en la dignidad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.