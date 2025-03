COME SANO, VOTA SANO: ELECCIONES SINDICALES DE LA PURÍSIMA

“Come sano, vota sano” es el lema de la original campaña con la que CGT Andalucía, Ceuta y Melilla solicita el voto en las elecciones sindicales del centro de menores La Purísima, que se celebrarán el próximo viernes, 28 de febrero.

La iniciativa incluye la donación de fruta en los desayunos y meriendas de las personas trabajadoras, llevando un mensaje claro y directo: “Come sano, vota sano”. Esta propuesta ha generado una gran acogida en el centro, donde nadie permanece indiferente ante esta campaña ingeniosa y reivindicativa.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, queremos despertar conciencias y ganar la confianza de la plantilla de La Purísima para que el nuevo comité de empresa sea plural y defienda realmente los intereses de las personas trabajadoras. No podemos seguir tolerando un órgano que priorice el adulamiento de las políticas municipales y de sus empresas adjudicatarias, cuyos recortes han dañado gravemente las condiciones laborales de quienes dedican su vida al cuidado de los menores en el centro.

TRAGSATEC: una falsa solución para La Purísima

En poco tiempo se ha demostrado que TRAGSATEC no ha supuesto ninguna mejora para la plantilla. No solo han sufrido recortes en sus nóminas y en los días de vacaciones restantes de 2024, sino que aún no se les ha aplicado la subida salarial de 2025. Además, la incertidumbre sigue presente, ya que desconocen qué normativa laboral se les aplica tras una subrogación impuesta por CCOO que ha dejado a la plantilla en el limbo.

CGT, una nueva opción para defender derechos en La Purísima

Por primera vez, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla concurre a las elecciones sindicales en La Purísima, con la confianza de que la plantilla valore el trabajo realizado hasta ahora y el compromiso firme, transparente y sin hipotecas que nos define como organización sindical.

El 28 de febrero, toca decidir: un sindicato independiente y combativo o seguir soportando las consecuencias de la sumisión a las empresas adjudicatarias.