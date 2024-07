Comienza la Huelga en el tranvía de Cádiz y resto de talleres ferroviarios gestionados por ACTREN en Andalucía

La plantilla de ACTREN en Andalucía desarrolla durante la jornada de hoy la primera de las dos jornadas de huelga convocadas por CGT.

La huelga de hoy viene precedida por un cúmulo de actuaciones ilícitas de la empresa que van a tener una contundente respuesta desde la asesoría jurídica de CGT a lo que se añade un complot del Ministerio de Transportes que, in extremis, en la tarde de ayer emite un decreto de servicios mínimos que atenta directamente contra el derecho fundamental a la huelga no permitiendo que en los centros de trabajo de Córdoba, Granada y Algeciras ningún trabajador pueda ejercer libremente su derecho legal y constitucionalmente protegido al fijar el 100% de servicio mínimo. Mención aparte merece el taller del Trambahia en el que la empresa de motu propio amparándose en un supuesto decreto de la Junta de Andalucía, que no ha sido comunicado ni a CGT como convocante ni al comité de huelga, ha emitido escrito unilateral nombrando a una persona por turno como servicio mínimo, situación que igualmente tendrá cumplida respuesta por vía judicial.

La huelga que está convocada para los centros de trabajo de Sevilla, Algeciras, Chiclana (trambahia), Granada y Córdoba solo está siendo posible ser secundada en Chiclana (trambahia) y Sevilla, centros de trabajo donde todos los trabajadores que pueden acogerse a ejercer el derecho a la huelga lo están ejercitando.

Las últimas actuaciones de la empresa junto a los servicios mínimos impuestos por el Ministerio tras la presión de ACTREN, empresa participada por RENFE y CAF, provocarán que en la próxima asamblea del martes día 9 de julio se replantee la situación y no se descarte la huelga indefinida.

La intransigencia de la empresa y sus irregulares actuaciones contra la plantilla, que únicamente reclama el derecho a trabajar con unos mínimos de seguridad y salud así como la equiparación de las condiciones sociolaborales y económicas entre centros de trabajo andaluces con otros de la empresa en otras comunidades autónomas, generan un clima laboral insostenible que los trabajadores no están dispuestos a soportar por más tiempo.

ACTREN Mantenimiento Ferroviario es una empresa participada por RENFE y CAF y gestiona en Andalucía el mantenimiento de vehículos propiedad de la Junta de Andalucía en lo que respecta al trambahia de Cádiz y de la propia RENFE en el resto de talleres afectados por la huelga.

La asamblea de trabajadores/as prevista para el día 9 de julio determinará las próximas actuaciones a seguir, no descartándose que el verano ferroviario en los talleres de ACTREN Andalucía se siga calentando y se llegue a la convocatoria de huelga indefinida.

Desde el Sector Ferroviario de CGT Andalucía lamentamos tener que recurrir a la huelga, pero las intenciones de la empresa de perpetuar la discriminación directa de la plantilla de ACTREN en Andalucía entre centros de trabajo y con respecto a su personal en otros talleres ubicados en otras comunidades autónomas hace que el malestar de las personas trabajadoras sea creciente ante el desprecio empresarial al considerar a Andalucía y sus trabajadores como parte del Norte de África y no como Sur de Europa.