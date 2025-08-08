El 12 de agosto será ruidoso para TRAGSA en Málaga

Los trabajadores no subrogados del transporte de agua potable al Valle de Abdalajis esperan hasta el lunes 11 de agosto soluciones por parte de TRAGSA, de no llegar estas, el 12 de agosto será el primer día de protestas en la sede malagueña de esta empresa pública, como responsable de consentir el incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas por el que se ha adjudicado a RESVI los cuatro lotes de ese transporte desde Antequera.

Este puede ser el balance de la cordial reunión de ayer entre CGT-A y el colectivo afectado con responsables del contrato por parte de TRAGSA como empresa principal y concesionaria del transporte de agua potable al Valle de Abdalajis desde Antequera.

Solo hay dos caminos posibles o se da solución antes del 12 de agosto, reincorporando a sus puestos de trabajo a quienes nunca se debió permitir que no fuesen subrogados o se abre la caja de los truenos ante la permisividad de la empresa pública que pasará a ser connivencia en el incumplimiento de las condiciones básicas de la concesión, si no se rescinde de inmediato el contrato con RESVI, con las consecuencias legales e incluso penales que eso puede acarrear para los responsables de TRAGSA.

La licitación pública y el pliego de condiciones que regula la concesión recoge expresamente la obligación de la concesionaria de dar cumplimiento al convenio colectivo de transporte de mercancías de la provincia de Málaga y al Estatuto de los Trabajadores, siendo motivo de rescisión de contrato la violación de estas cláusulas, por ello TRAGSA no puede alegar desconocer los incumplimientos tras la reunión de ayer y si no actúa de inmediato podría estar incurriendo en Prevaricación administrativa, al tratarse de un contrato al amparo de la Ley de contratos del Sector Público (LCSP).

TRAGSA conoce desde ayer todos los incumplimientos de RESVI en materia laboral, de prevención de riesgos y de salubridad por lo que de no actuar le convierte en responsable de los mismos, sobre los que CGT, así lo hicimos saber, no va a dudar en actuar con todas las medidas legales a su alcance, por ello se propuso sentar en una reunión URGENTE a RESVI y responsables con capacidad de toma de decisiones por parte de TRAGSA con la plantilla y asesores de CGT para buscar una solución inmediata a un problema que nunca debió comenzar si TRAGSA hubiese hecho su trabajo puntualmente.