El Servicio de Atención Domiciliaria andaluz pone rumbo a Sevilla

El próximo 19 de septiembre, a las 11:00 horas, las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de toda Andalucía tienen una cita en la plaza de San Francisco de Sevilla.

Desde allí partirá una manifestación hasta el Palacio de San Telmo para reclamar dignidad y reconocimiento profesional. La marcha, organizada por el propio colectivo de personas trabajadoras, ha sido registrada por CGT Andalucía, que muestra así su apoyo incondicional a la movilización.

Esta nueva protesta quiere hacer visibles los graves problemas que padece el colectivo, unas condiciones que permanecen ocultas para buena parte de la sociedad mientras son camufladas por las empresas adjudicatarias de las concesiones públicas y por las propias administraciones municipales, las diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía.

Reivindicaciones del SAD andaluz

Esta movilización centralizada en Sevilla, que da continuidad a las marchas blancas de CGT-A, exige:

La municipalización del SAD por parte de las entidades locales y el fin del negocio especulativo de las empresas privadas mediante concesiones públicas.

por parte de las entidades locales y el fin del negocio especulativo de las empresas privadas mediante concesiones públicas. El reconocimiento inmediato de las enfermedades musculoesqueléticas y psíquicas como contingencias profesionales .

. El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas trabajadoras del sector, más de 150.000 —un 97 % mujeres—, atendiendo a la elevada penosidad, el desgaste físico y psicológico y los riesgos biomecánicos.

para las personas trabajadoras del sector, más de 150.000 —un 97 % mujeres—, atendiendo a la elevada penosidad, el desgaste físico y psicológico y los riesgos biomecánicos. La prohibición del sistema de «bolsa de horas» o arrastre de horas negativas, que permite a las empresas acumular horas cuando una persona usuaria fallece o es hospitalizada y exigir su recuperación posterior.

o arrastre de horas negativas, que permite a las empresas acumular horas cuando una persona usuaria fallece o es hospitalizada y exigir su recuperación posterior. La implantación de protocolos obligatorios frente al acoso sexual y la violencia física o verbal .

. El aumento de la dotación presupuestaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) .

. El fin del intrusismo profesional.

El reconocimiento efectivo de la profesión y unas condiciones laborales, económicas y de seguridad y salud dignas.

Hacia la huelga general estatal del SAD

El camino hacia la huelga general estatal del SAD, prevista para finales de año, está abierto. El colectivo no se detendrá hasta conseguir dignificar la profesión de las trabajadoras y trabajadores sociosanitarios y de cuidados, alejándola definitivamente de la figura despectiva de las «chachas».

La indignación de un colectivo feminizado, precarizado, explotado, ninguneado y maltratado por las administraciones públicas y las empresas privadas que se lucran con los servicios de atención a la dependencia seguirá canalizándose mediante las protestas públicas del SAD.

Estas movilizaciones continuarán haciendo visibles las nefastas condiciones sociolaborales, económicas y de seguridad y salud que padece el sector.

La marcha andaluza del 19 de septiembre, en defensa del SAD, de sus plantillas y de las personas dependientes que necesitan atención domiciliaria, coincidirá con las convocadas en otras comunidades autónomas. Será un nuevo paso firme hacia la huelga general estatal del sector.

📅 19 de septiembre

🕚 11:00 horas

📍 Plaza de San Francisco, Sevilla

➡️ Manifestación hasta el Palacio de San Telmo