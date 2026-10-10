El TSJA despluma al mochuelo de EULEN

El Tribunal Superior de justicia de Andalucía, sala de Málaga, despluma al “mochuelo” de EULEN en una sentencia en la que evidencia el desprecio de esa empresa por la seguridad y salud de las personas trabajadoras, el pasotismo respecto a las indicaciones de la Inspección de Trabajo y el maltrato a quienes ven mermadas sus condiciones físicas para el desempeño de su trabajo habitual.

FLM, trabajadora del servicio de limpieza de eulen en Vialia estación de ferrocarril de Málaga y miembro del comité de empresa por CGT, formuló demanda por no adaptar la empresa su puesto de trabajo ante el daño físico que le estaba generando su actividad profesional conforme a los informes del servicio de Vigilancia de la Salud de la propia empresa.

Tras un largo periplo judicial ante la lentitud de la justicia, que incumple gravemente la ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), por fin tenemos una contundente sentencia contra EULEN, la S E N T E N C I A 1537/26 del TSJA, sala de Málaga, sobre recurso suplicación 227/2026, en la que se da la razón a la asesoría jurídica de CGT Málaga con el siguiente tenor literal “… para declarar el derecho de la actora a que se adapte su puesto de trabajo en el sentido de realizar las labores de limpieza mediante equipos automatizados en lugar de limitarla únicamente a tareas de limpieza manual, debiendo condenar asimismo a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 3000 €, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la misma.”

Esta sentencia abre el camino a otras compañeras del servicio de limpieza de eulen en distintos centros de trabajo, que vienen siendo víctimas de parecidas o idénticas conductas empresariales respecto a la no adaptación de los puestos de trabajo conforme a los informes emitidos por vigilancia de la salud de eulen, por lo que los órganos judiciales, de la mano de CGT, tendrán que resolver en breve nuevos casos de abusos de EULEN sobre el derecho al trabajo seguro y saludable de sus emplead@s.

CGT Málaga valora positivamente la sentencia del “desplumé del mochuelo” y continúa su lucha diaria contra la política anti personas e incumplidora de la legalidad vigente por parte de EULEN