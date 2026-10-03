La gestión de Miguel Fadrique sufre un rechazo histórico en el XX Congreso Ordinario de CGT

Parla (Madrid), 3 de octubre de 2026

La votación de la gestión del Secretariado Permanente saliente evidencia el mal hacer de Fadrique en el intento de forzar la fractura en la organización anarcosindicalista, a pesar de haber dejado en la puerta del edificio a decenas de delegados que acudían a este comicio con acuerdos previos de sus asambleas.

Según la militancia a la que se le ha impedido participar sin justificación, «Miguel Fadrique está detrás de esta maniobra de exclusión para intentar impedir que computen los votos y agarrarse fraudulentamente al cargo al que nuevamente se presenta como secretario general», pese al abultado rechazo a su gestión.

El XX Congreso Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha vivido su momento de mayor quiebre orgánico tras la votación de los informes de gestión del Secretariado Permanente saliente. Ha ocurrido esta mañana durante el escrutinio que debía valorar la acción de quienes fueron elegidos en 2022 para cumplir y hacer cumplir los acuerdos del XIX Congreso de Zaragoza. Los resultados han hablado por sí solos e invalidan sindical y socialmente la dirección de los últimos cuatro años, situando a la organización anarcosindicalista en una difícil situación de convivencia interna.

Miguel Fadrique, cabeza visible del equipo del Secretariado Permanente saliente, pretende repetir en el cargo. Según han denunciado numerosas delegaciones que sí han podido acceder al plenario, el resultado en contra de su gestión es aún más demoledor si se tiene en cuenta la maniobra previa ejecutada por la Comisión Organizadora y la Comisión de Credenciales en los accesos al recinto para intentar manipular este Congreso, clave para la CGT como sindicato con más de 100.000 personas afiliadas en todo el Estado.

Polémica en los accesos y las acreditaciones

Durante las primeras horas de este comicio, Miguel Fadrique y su equipo impidieron la entrada de decenas de entes de CGT que acudían debidamente acreditados por sus asambleas, sin ofrecer ninguna justificación. De hecho, en las puertas, las personas encargadas de las acreditaciones no dirigieron la palabra a quienes les pedían una explicación. Esta exclusión forzosa de la militancia crítica se habría diseñado con el objetivo de restar votos a la oposición, alterar las mayorías en el plenario y asegurar artificialmente el control de la organización para garantizar su reelección como secretario general.

No obstante, el bloqueo en las puertas no ha sido suficiente para frenar la indignación en la sala donde se están llevando a cabo las votaciones y los debates. El peso de los votos en contra emitidos por los sindicatos que sí han logrado su acreditación ha desbordado los mecanismos y las estrategias de control que la cúpula de Fadrique está manteniendo. El rechazo a la gestión de Miguel Fadrique como secretario general despoja de legitimidad su candidatura para un nuevo mandato y certifica, según las delegaciones críticas, que ha resultado ser el peor secretario general de la historia de CGT.

Los sindicatos vetados y la oposición interna que ha podido entrar en el recinto del XX Congreso coinciden en que la intención de Fadrique es patrimonializar las siglas mediante purgas burocráticas, como las vividas a lo largo de los últimos cuatro años en Madrid, Andalucía y otros territorios, con desfederaciones, expulsiones y hostigamiento a quienes no han sido de la cuerda del secretario general saliente. Todo ello habría llevado a la organización a un punto de no retorno.

El Congreso continúa celebrándose a puerta cerrada, bajo un clima de tensión, hostilidad y acoso hacia quienes están levantando la voz contra el ejecutismo de Miguel Fadrique y su equipo.

La CGT se juega en las próximas horas su modelo sindical basado en la horizontalidad, el apoyo mutuo, la solidaridad, la democracia directa y la acción directa, así como su independencia de los partidos políticos del sistema.