CGT Andalucía, Ceuta y Melilla registra la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre

La huelga abarcará las 24 horas del 11N, con una regulación específica para los centros de trabajo organizados por turnos. Vivienda, salarios, condiciones laborales y defensa de los servicios públicos centran las reivindicaciones.

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla ha registrado formalmente la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre de 2026 en Andalucía y en las dos ciudades autónomas. La convocatoria responde al acuerdo adoptado por el Comité Confederal de CGT-A el pasado 17 de junio de 2026.

Una jornada de huelga con cobertura para el trabajo por turnos

La huelga se desarrollará desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del 11 de noviembre.

En los centros de trabajo organizados mediante un sistema de turnos, comenzará en el último turno anterior a las 00:00 horas del día 11. También abarcará el último turno que se inicie durante esa jornada y se prolongará hasta su finalización, aunque termine al día siguiente.

Vivienda, salarios y servicios públicos: motivos para parar

La convocatoria plantea las siguientes reivindicaciones:

Medidas concretas y efectivas en materia de vivienda, dirigidas al Gobierno de la Junta de Andalucía y a los gobiernos de Ceuta y Melilla. La lucha contra la especulación con la vivienda. Una respuesta a la insuficiencia de los salarios. La mejora de las tasas de empleo y de las condiciones laborales. La lucha contra la precariedad laboral, la temporalidad y la elevada presencia de contratos a tiempo parcial, así como contra el abuso del teletrabajo. El acceso a bienes de consumo básicos y la sostenibilidad. La defensa de los servicios públicos frente a su privatización.

Asambleas y organización para poner la vida en el centro

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, junto al sindicato de inquilinas y a colectivos y movimientos sociales, está desarrollando un periodo de asambleas y acciones de concienciación ciudadana para impulsar la participación en el 11N.

El objetivo es que el 11 de noviembre sea una jornada histórica para la clase trabajadora, que marque un antes y un después y sitúe la vida en el centro de las decisiones políticas.

La ciudadanía es mucho más que un voto cada cuatro años. La organización colectiva y la movilización son herramientas para exigir respuestas a los problemas que atraviesan nuestra vida cotidiana.

El sistema aprieta, la clase trabajadora despierta.

11 de noviembre: paramos para poder vivir.