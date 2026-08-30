TRAGSATEC demuestra su incompetencia ante la huelga en La Purísima

A falta de cuatro días para el inicio de la huelga en el centro de menores La Purísima, TRAGSATEC y la Consejería siguen de feria, mientras la plantilla y los 235 menores continúan siendo víctimas de todo tipo de despropósitos.

Hasta el momento, la empresa concesionaria del centro de menores La Purísima no ha solicitado el establecimiento de servicios mínimos ni ha instado a la Administración a convocar a las partes en conflicto para que presenten propuestas al respecto.

Ante la falta de actuaciones y la proximidad de la convocatoria, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla considera que todo apunta a que la huelga comenzará sin servicios mínimos a las 00:00 horas del 3 de septiembre.

Se trata de una nueva muestra del desinterés, el abandono, el desprecio y el ninguneo hacia los menores y las personas trabajadoras por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y de TRAGSATEC. Ni se preocupan por la desatención que la huelga pueda provocar, ni intentan alcanzar un acuerdo que permita su desconvocatoria, ni adoptan medidas urgentes para paliar los graves déficits laborales y de seguridad, salud e higiene que se padecen en el Fuerte de La Purísima.

Desde CGT-A consideramos que esta pasividad e inacción no solo constituyen una falta de respeto hacia toda la comunidad del centro de menores La Purísima, sino también una dejación de responsabilidades y un abandono a su suerte del medio millar de personas que, por unas u otras circunstancias, pasan cada día por ese recinto, que están convirtiendo en una ciudad sin ley.

Los servicios mínimos corresponden a la autoridad gubernativa

El artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que, cuando una huelga afecta a servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurren circunstancias de especial gravedad, corresponde a la autoridad gubernativa acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.

CGT denuncia que, a pocos días del inicio de la huelga, TRAGSATEC no ha promovido la coordinación necesaria y el Gobierno de la Ciudad Autónoma no ha convocado a las partes ni ha comunicado medida alguna que permita compatibilizar el derecho fundamental de huelga con la atención a los menores.

Esta falta de actuación vuelve a evidenciar el abandono institucional que sufren tanto la plantilla como los menores acogidos en La Purísima.

Continuaremos informando.

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