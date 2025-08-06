Twitter Youtube Facebook Instagram

Huelga trabajos en tierra de Ryanair en Málaga a partir del 15 de agosto.

PHOTO-2025-08-05-07-27-14
CGT ha formalizado convocatoria de huelga en la empresa Azul Handling, responsable del personal de Tierra del grupo Ryanair en el aeropuerto de Málaga.
 
La huelga está convocada para 22 días claves en horarios punta entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre para las aproximadamente 500 personas que componen la plantilla de Tierra de Ryanair en Málaga por los siguientes motivos: 
  • Política disciplinaria de la empresa. 
  • Incumplimiento del articulo 12,4e del Estatuto de los Trabajadores y abuso indiscriminado de horas complementarias. 
  • Fraude en la Contratación. * ⁠Ninguneo a la representación legal de las personas trabajadoras. 
  • Discriminación y trato desigual a las personas con contratos a tiempo parcial e Incumplimiento de sentencias firmes.
  • Politica empresarial de retribuciones arbitraria y contraria a la legalidad, absorbiendo parte de los salarios y no abonando los pluses correspondientes. 
  • Violación de los más basicos de derechos en materia de conciliacion de la vida laboral y familiar, concreciones horarias, etc.
  • política laboral de la empresa tras las IT. 
CGT lamenta tener que recurrir a la huelga pero la situación se ha tornado insostenible por parte de Azul Handling-Ryanair que no solo precariza el empleo sino que comete todo tipo de abusos laborales que afectan tanto a las percepciones en nómina como a los derechos sociales básicos previstos tanto en el convenio como en el estatuto de los trabajadores.
 
En los próximos días, ante el SERCLA, se podrá evaluar el interés de la empresa por poner fin a un conflicto laboral que la plantilla no desea pero al que se ha visto abocada por las políticas antitrabajador de Ryanair. 
Comparte

Últimas noticias
Eventos
Ver todos los eventos
Últimas barricadas de papel
Últimas noticias
Síguenos
Twitter Facebook Youtube Instagram
SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

WEBS DE CGT
LEGAL
SÍGUENOS
Twitter Youtube Facebook Instagram
  • CGT Andalucia, Ceuta y Melilla - (CGTA) © 2015-2023
Search
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.