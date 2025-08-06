Huelga trabajos en tierra de Ryanair en Málaga a partir del 15 de agosto.

CGT ha formalizado convocatoria de huelga en la empresa Azul Handling, responsable del personal de Tierra del grupo Ryanair en el aeropuerto de Málaga.

La huelga está convocada para 22 días claves en horarios punta entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre para las aproximadamente 500 personas que componen la plantilla de Tierra de Ryanair en Málaga por los siguientes motivos:

Política disciplinaria de la empresa.

Incumplimiento del articulo 12,4e del Estatuto de los Trabajadores y abuso indiscriminado de horas complementarias.

Fraude en la Contratación. * ⁠Ninguneo a la representación legal de las personas trabajadoras.

Discriminación y trato desigual a las personas con contratos a tiempo parcial e Incumplimiento de sentencias firmes.

Politica empresarial de retribuciones arbitraria y contraria a la legalidad, absorbiendo parte de los salarios y no abonando los pluses correspondientes.

Violación de los más basicos de derechos en materia de conciliacion de la vida laboral y familiar, concreciones horarias, etc.

política laboral de la empresa tras las IT.

CGT lamenta tener que recurrir a la huelga pero la situación se ha tornado insostenible por parte de Azul Handling-Ryanair que no solo precariza el empleo sino que comete todo tipo de abusos laborales que afectan tanto a las percepciones en nómina como a los derechos sociales básicos previstos tanto en el convenio como en el estatuto de los trabajadores.