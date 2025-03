KONECTA Y EL JUEGO DEL CALAMAR: SI PIERDES QUEDAS ELIMINADO

La empresa Konecta BTO es conocida por haberse convertido en la primera compañía del sector del Contact Center en el estado español, tanto en volumen de facturación como en número de trabajadorxs -aunque hay que señalar que la plantilla se ha reducido después de que CCOO, UGT, USO y Valorian firmaran el primer ERE en julio de 2024, que se une a una lista infinita de despidos disciplinarios infundados- Sin embargo, Konecta también es conocida por sus atropellos laborales constantes y por la conflictividad laboral que mantiene con medidas que a veces se sitúan en la más absoluta ilegalidad.

Todo ello asemeja el día a día de lxs empleadxs al de lxs protagonistas de la conocida serie de Netflix. En efecto, se trata de un nutrido grupo de personas que, bajo condiciones de extrema precariedad, tienen que ir superando una serie de obstáculos, o de lo contrario serán eliminadxs. Que la realidad supera a la ficción no es una premisa cualquiera, sino un hecho constatable para quienes trabajan en la compañía.

Las últimas ‘pruebas’

Las últimas ‘pruebas’ de este juego en su centro de trabajo de Málaga han sido las modificaciones de turno sin respetar el procedimiento legalmente establecido, vincular las consolidaciones de jornada que establece el convenio a pasar a turno partido, con un espacio de dos horas entre medias, aumentar la carga de trabajo, exigiendo que se realicen tareas de backofifice entre llamadas, obligar a lxs trabajadorxs de determinadas campañas a cargar con los equipos informáticos a diario para transportarlos entre sus domicilios y la oficina -spoiler: no existe el teletrabajo salvo cuando el Comité de Empresa convoca movilizaciones- o sanciones indiscriminadas que suponen la suspensión temporal de empleo y sueldo -o lo que es lo mismo, te vas al dormitorio durante ocho o nueve días-.

Pero ojo, si los participantes superan estas pruebas pueden ganar unos ostentosos premios como conos de chuches o patinetes eléctricos que, al ser adquiridos por Konecta, dudamos que funcionen. Y si además formas parte del equipo de coordinación o supervisión y le bailas el agua a los jefes, optas a formar parte de una divertida partida de Airsoft que debes costearte de tu bolsillo. Y no, no hablamos de metáforas, sino de recompensas literales.

En temporadas anteriores, además, lxs participantes se han sometido a duros retos como el puente de cristal, donde algunxs temporales y fijos-discontinuos han sido eliminadxs, o el conocido como ‘Luz Roja, Luz Verde’, en el que bajo la atenta mirada de una figura autoritaria debes cumplir con todos los objetivos o serás penalizadx. Todo ello se suma a los constantes errores en nóminas, que implican que de manera recurrente se descuenten algunos wones, o al hecho de que, a pesar de que muchxs de lxs protagonistas llevan varias temporadas en activo, Konecta no les reconoce la antigüedad real, teniendo en cuenta únicamente la fecha del último contrato.

Por si fuera poco, quienes están lesionadxs temporalmente, o lo que es lo mismo, de baja IT, reciben llamadas en las que se les ofrece un despido pactado -lo que supone un claro fraude a la Seguridad Social-. Que la salud y la seguridad de lxs participantes

no es una prioridad para lxs responsables del juego es algo que han demostrado en muchas ocasiones.

Por todo ello, CGT convocó paros parciales el pasado 30 de enero, ya que, ante la falta de diálogo, es la única manera de provocar un giro de guion. Sin embargo, la empresa no ha considerado la importancia narrativa de este nuevo acontecimiento, dando la callada por respuesta. Los responsables de la compañía parecen obviar que sólo lxs protagonistas pueden escribir su historia y que, de no atender a sus demandas, continuarán las movilizaciones.

Pese a las metáforas contenidas en este artículo, no se trata ni mucho menos de un juego. Lo hemos repetido hasta la saciedad: nuestras vidas valen más que sus beneficios. Y para defenderlo, saldremos a la calle cuantas veces sea necesario.

Ángel Narváez, Delegado Sindical en Konecta-Málaga