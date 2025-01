La Justicia obliga a Canal Sur a reconocer que vulneró el derecho a huelga el 8M

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Sevilla ha dictado una sentencia contundente contra Canal Sur, obligándola a comunicar públicamente que vulneró el derecho a huelga de una trabajadora el pasado 8 de marzo de 2022, durante el Día Internacional de la Mujer.

Este fallo supone un paso importante en la defensa de los derechos laborales y en la lucha por la igualdad.

La sentencia, que responde a una demanda interpuesta por CGT Canal Sur, ratifica que la cadena pública actuó de manera discriminatoria al impedir a una trabajadora ejercer su derecho fundamental a secundar la huelga convocada por CGT Andalucía, Ceuta y Melilla en esa jornada. Además, obliga a la empresa a publicar un comunicado interno dirigido a todo su personal, reconociendo esta vulneración y sus consecuencias.

Desde CGT Andalucía celebramos esta victoria judicial, que no solo reivindica el derecho a huelga, sino también la necesidad de garantizar entornos laborales libres de discriminación por razón de género. No olvidemos que el 8M no solo es una fecha simbólica en la lucha feminista, sino también un espacio de denuncia para visibilizar las desigualdades y las violencias estructurales que sufren las mujeres en todos los ámbitos, incluido el laboral.

Una vez más, queda demostrado que la organización y la acción sindical son herramientas fundamentales para combatir los abusos y las injusticias. Seguiremos defendiendo el derecho de las trabajadoras y trabajadores a ejercer su libertad sindical y reivindicando una sociedad más justa e igualitaria.

¡Ni un paso atrás en la defensa de los derechos laborales y feministas!

Más Info: https://www.eldiario.es/andalucia/justicia-obliga-canal-sur-comunicar-andalucia-vulnero-derecho-huelga-trabajadora-8m_1_11954264.html