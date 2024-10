La obra y milagros de MAKITO sigue sumando sorpresas.

Desde que CGT Andalucía denunciara la pasada semana LGTBIFOBIA y sexismo en esa empresa ubicada en Pulpí (Almería), se acumulan los testimonios de empleadas y ex empleadas sobre el trato que dispensa la empresa por ser madres, solicitar conciliar o querer promocionar a puestos reservados exclusivamente para hombres, muchas situaciones que terminan con bajas laborales por trastornos depresivos o incluso con algún intento de suicidio.

Las compañeras despedidas inician su segunda semana de sentada ante las puertas de la empresa MAKITO en Pulpí (Almería) denunciando su intolerancia y actitud antisindical al despedir por su condición sexual a dos compañeras que son pareja y que se encontraban en situación de incapacidad temporal derivada de la presión en el trabajo y la práctica totalidad de quienes formaban la sección sindical de CGT.

A MKITO no le gustan las mujeres trabajadoras, las viste de rosa frente al azul de los hombres (excepción hecha de las escasas mujeres maquinistas), ningún hombre puede realizar funciones de envasadora (trabajo exclusivo de mujeres), castiga laboral y económicamente a quien se queda embarazada, no existe plan de igualdad ni plan LGTBIQ en la empresa y prohíbe la existencia de sindicatos, prueba de ello es que con una plantilla de en torno a 700 personas no cuenta con comité de empresa y abortó el preaviso de Elecciones Sindicales que presentó formalmente CGT bajo el paraguas de uno de los sindicatos mayoritarios.

Las compañeras despedidas, en rebeldía por los actos impropios de una empresa en pleno siglo XXI continúan día a día señalando en su puerta a la “fábrica de los horrores”, mucho más después de recibir el apoyo de compañeras que relatan sus propias vivencias entre las que se encuentran la de intentar quitarse la vida, algo que están barajando contar públicamente en los próximos días.

ALazne, Itziar y María Esther continúan firmes y mantienen de modo indefinido, una sentada a las puertas de la empresa entre las 12,30 y las 14,30h de cada día sumando apoyos, hasta que la empresa rectifique y en espera que el 16 de octubre se realice una marcha convocada por CGT en su defensa, desde el Ayuntamiento de Pulpí hasta el centro de trabajo de MAKITO

El objetivo de la protesta es reclamar la readmisión de las despedidas, el respeto a la igualdad y a las mínimas condiciones sociolaborales así como el derecho a sindicarse libremente y poder contar con un comité de empresa que regule las condiciones laborales en la empresa, poniendo fin a la política del miedo y abusos de esta mercantil, e igualmente exigir el derecho a la prevención de riesgos, especialmente los psicosociales y ambientales en el centro de trabajo, que minimice los altos índices de incapacidades temporales que padece la plantilla.