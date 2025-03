CGT denuncia que se cese en su puesto a una profesional sobre la que recae todo el asesoramiento jurídico de los ocho centros municipales de Servicios Sociales y la Oficina Social de la vivienda de la capital.

La pasada semana se publicaban los resultados de la oposición para cubrir la plaza de Asesor jurídico en el Área de Derechos Sociales. Ningún aspirante consiguió superar las durísimas pruebas, que han originado una situación que puede acabar perjudicando a la ciudadanía y suponer el cese de la persona que ocupa en la actualidad el puesto.

Para el sindicato CGT esta situación no tiene precedentes, porque ocasionaría un vacío en ese puesto mientras se convoca y adjudica nuevamente la plaza, sin garantías de que no pueda volver a pasar lo mismo. Lo habitual, según relatan, es mantener la interinidad hasta que se ocupe la plaza en propiedad, para que nadie se vea perjudicado y el servicio no sufra un corte en su atención a la ciudadanía más vulnerable, denuncia el sindicato.

Según la organización sindical, la política que despliega el equipo de Gobierno, con su alcaldesa a la cabeza, con respecto al Área de Derechos Sociales se puede estar moviendo más por la represalia que por la mejora de este servicio público. Son muchos meses de movilizaciones los que protagoniza su plantilla en la Plaza del Carmen, de vídeos reivindicativos y de una recogida de firmas que ya suma más de 1000 en sus primeras semanas, informa CGT, y, según interpreta este sindicato, la alcaldesa parece mirar hacia otro lado, mientras sus subalternos, el Concejal de Personal y la Concejala del Área de Derechos Sociales, castigan a su plantilla.

Por otro lado, el sindicato señala que los juzgados ya están cuestionando las decisiones del Área de Personal del Ayuntamiento, que está practicando una política autoritaria en esta materia, ya que una jueza ha suspendido temporalmente el reglamento de bolsas que aprobó Recursos Humanos con los votos en contra de todos los sindicatos el pasado mes de octubre hasta que se celebren los juicios pendientes, previsto para principios de 2026.