Los sindicatos del sistema vuelven a meter la mano en el bolsillo de quienes trabajan en el sector público

Nuevo ataque a los salarios del sector público

LⒶs personas trabajadoras del sector público vuelven a ser víctimas de las maniobras orquestadas por CCOO, UGT y CSIF, que, junto al autodenominado “Gobierno más progresista de la historia”, continúan avanzando en la globalización del marco de las relaciones laborales y en el desmantelamiento del derecho a la negociación colectiva.

Como ya hicieran en su día al alargar la edad legal de jubilación sin consultar a ninguna persona trabajadora, ahora pactan un nuevo retroceso en las condiciones económicas de lⒶs empleadⒶs públicⒶs, consolidando una pérdida continuada de poder adquisitivo.

A fecha 30 de noviembre de 2025, esta pérdida alcanza ya el 8,2%, tomando como referencia unos IPC oficiales que, como es de sobra conocido, son manoseados y adaptados a los intereses del gobierno de turno.

La pérdida real de poder adquisitivo: los números no engañan

La siguiente tabla refleja claramente el desfase entre las subidas salariales pactadas y el aumento real del coste de la vida en el sector público.

Atrasos y maquillaje salarial: la trampa de siempre

Este nuevo atropello salarial se pretende enmascarar con el abono de los atrasos de 2025 en algunas administraciones y empresas en la próxima nómina de diciembre, tratando de endulzar la amargura de empobrecernos año tras año.

Mientras los precios de la vivienda, los consumos básicos y los productos de primera necesidad no dejan de dispararse, los salarios del sector público siguen adelgazando, empujando a miles de familias trabajadoras a una situación cada vez más precaria.

Subidas ridículas frente a pensiones blindadas por la lucha social

Lejos de corregir esta situación de cara a 2026, los palmeros sindicales han pactado una subida salarial del 1,5%, muy por debajo de la inflación prevista.

Mientras tanto, las pensiones subirán un 2,7%, gracias a que el colectivo pensionista logró garantizar la actualización conforme al IPC de diciembre a noviembre de cada año, fruto de una lucha sostenida, digna y ejemplar.

Un contraste que deja en evidencia quién pelea y quién firma retrocesos.

Llamamiento a la organización y a la rebeldía sindical

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla hacemos un llamamiento a la rebeldía de todas lⒶs personas que trabajan en las administraciones y empresas del sector público.

Es el momento de:

Romper con los sindicatos del sistema

Organizarse desde la base

Defenderse colectivamente de este nuevo ataque directo a la economía de nuestras familias

CCOO, UGT y CSIF actúan como monstruos con piel de cordero, defendiendo prebendas, subvenciones, cesión de locales, financiación vía cursos y liberad@s graciables, mientras empujan a la clase trabajadora hacia los umbrales de la pobreza.

Hay que poner fin a la pasividad y el conformismo impuestos por las gestorías sindicales y plantar cara a un sistema que demuele el estado de bienestar.