Publicado el número 5 de «A las Barrikadas»

Barrikadas5

Ya está disponible para lectura o descarga el último número del boletín de actualidad de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla  «A las Barrikadas», donde podrás encontrar los más recientes comunicados y las novedades más relevantes de nuestros sindicatos.

Te vamos a pedir un favor, sabes que este medio acaba de nacer y necesita un empuje para ir haciéndose más popular entre nosotras. Ayúdanos a vitalizar su contenido. Puedes compartirlo en tus redes sociales o, si te va más el rollo analógico, imprimirlo en un A3 a dos caras y colgarlo en los tablones de anuncios que tengas a tu disposición. Gracias

 

 

 

 

 

barrikadas5

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

