La reforma de la dependencia: qué cambia y qué sigue igual

El 16 de septiembre de 2026, el Congreso ha aprobado la mayor reforma de la Ley de Dependencia y de Discapacidad de los últimos veinte años. El Gobierno la presenta como una «refundación» hacia un modelo de derechos de ciudadanía, alejándose de la vieja lógica de los grandes macro-centros residenciales.

Pero, sobre el terreno, ¿qué significa esto para una familia que tiene a un ser querido esperando una cama, una auxiliar a domicilio o un familiar con ELA?

Para entenderlo mejor, veamos lo que la reforma aporta y lo que no soluciona.

QUÉ APORTA LA REFORMA

La reforma introduce cambios estructurales en el dinero, los plazos y el enfoque del cuidado. Estos son los avances reales:

En financiación y plazos

El 50% del coste blindado por ley: El Estado deberá aportar como mínimo la mitad del gasto total que certifiquen las comunidades autónomas. Esto se blinda por ley para que ningún gobierno futuro pueda recortarlo.

Inyección inmediata: Se añaden más de 6.200 millones de euros extra entre 2026 y 2027 (llegando a 7.239 millones en 2027).

Menos tiempo de espera: El plazo máximo para resolver y reconocer la dependencia se reduce de seis a tres meses.

Adiós a la peregrinación burocrática: Si ya tienes reconocida la dependencia, el grado de discapacidad se reconocerá de forma automática (Grado I = 33% discapacidad; Grados II y III = 65%). Se cruzarán datos con Sanidad para agilizar trámites.

En el modelo de cuidados

Ayuda a domicilio: El servicio de ayuda a domicilio (SAD) ya no se limita a las tareas dentro de casa. Ahora podrá cubrir acompañamientos fuera (ir al médico, hacer la compra).

Teleasistencia como derecho: Pasa a ser un derecho subjetivo para todos los dependientes, con nuevos dispositivos (como pulseras geolocalizables).

Asistencia personal ampliada: Ya no se limita solo a los ámbitos educativo o laboral. Se incluye en el catálogo para garantizar la vida independiente y la inclusión en la comunidad.

Fin de las incompatibilidades: Se acaba el «o esto o aquello». Ahora se podrán combinar distintos servicios (por ejemplo, centro de día + ayuda a domicilio + teleasistencia) en un mismo Programa Individual de Atención (PIA).

En el reconocimiento del cuidador familiar

El Estado paga las cotizaciones: El Estado asumirá las cotizaciones a la Seguridad Social de la persona cuidadora principal.

Red de seguridad para el cuidador: Si la cuidadora principal enferma de gravedad o es hospitalizada, el sistema garantiza la continuidad de los cuidados (sustitución). El cuidado no debe caer si quien cuida cae.

Ampliación de quién puede cuidar: Ya no hace falta un vínculo familiar formal. Se reconoce a parejas de hecho no casadas o personas que conviven y mantienen un vínculo estrecho.

En Discapacidad y Derechos Sociales

Accesibilidad en casa: Las administraciones ayudarán a financiar obras en viviendas (ascensores, rampas). La carga para la comunidad de vecinos baja del 75% al 70%.

Atención temprana como derecho: Los niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo tienen garantizado por ley el acceso a tratamientos, sin depender de si hay plazas o presupuesto.

Fin de la discriminación en seguros: Las aseguradoras no podrán encarecer los seguros de hogar o de salud por el hecho de tener una discapacidad.

Facilitador judicial: Se crea la figura del facilitador procesal para evitar la indefensión de personas con dificultades cognitivas en los juzgados.

LO QUE NO APORTA / LO QUE DEJA INTACTO

A pesar de la inyección de dinero y derechos, el núcleo del abandono cotidiano para muchas familias sigue sin estar resuelto. Esto es lo que la reforma no arregla:

No se elimina el Copago. El Gobierno habla de que en el futuro será «cero o casi cero», pero hoy sigue existiendo. De hecho, el Ejecutivo vetó eliminar el copago para personas con ELA. Si el copago impide a una familia usar el servicio, el derecho sigue siendo de cartón piedra.

Más dinero no significa automáticamente más horas. La reforma no garantiza que la ayuda a domicilio pase de ser un «respiro» de 45 minutos a una cobertura real para quien necesita vigilancia casi continua. Atender a más personas con pocas horas solo disfraza la lista de espera.

El modelo residencial sigue siendo privado. La reforma no construye de golpe una red pública. Cerca del 90% de las plazas siguen en manos de empresas privadas o concertadas. El Estado no deja de ser un «cliente» que compra plazas al mercado.

No arregla el empleo por sí sola. Sin un convenio colectivo digno, ratios estrictas y salarios altos, el dinero extra puede acabar engordando los beneficios de las empresas privadas o financiando contratos basura. El sector sigue dependiendo de la vocación (y el sacrificio) de sus trabajadoras, mayoritariamente mujeres.

No borra la desigualdad entre Comunidades Autónomas. La gestión sigue en manos de las CCAA. Si una autonomía decide que, al llegar el dinero del Estado, ella va a reducir su propia aportación presupuestaria, el derecho del ciudadano se diluye. Seguirá importando el código postal.

No hay justicia para los que murieron esperando. No hay una compensación clara ni retroactividad para las miles de familias que sufrieron (o perdieron a sus seres queridos) en la lista de espera antes de que esta reforma viera la luz.

Por tanto, la reforma de septiembre de 2026 corrige el diseño y pone el dinero sobre la mesa, pero no garantiza el resultado final en la mesa de la cocina de una familia.

Lo que es cierto: El Estado asume por fin su responsabilidad financiera (el 50%), reduce la burocracia, permite cuidar en casa con más flexibilidad y protege por ley a la mujer que deja su vida para cuidar de un familiar.

Lo que sigue siendo cierto: Tener reconocida la dependencia no es lo mismo que estar cuidado. Mientras el copago no se elimine, las horas de ayuda a domicilio sigan siendo insuficientes y el 90% de las residencias sean de empresas que buscan margen de beneficio, el sistema seguirá dependiendo del sacrificio invisible de las familias.

La ley ha mejorado en el papel y en la chequera. Pero hasta que no se exija el cumplimiento estricto de los plazos, se baje el copago y se aseguren horas reales de atención, el «cuarto pilar del bienestar» seguirá sostenido, en gran medida, por el amor (y el agotamiento) de quienes cuidan en casa.

J. Luis Carpintero (médico y exprofesor de la Universidad de Málaga), colaborador de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla.