Resistencia Sonora dedica hoy un especial a la huelga indefinida de Airbus en Sevilla

La lucha de la plantilla de Airbus en Sevilla llega este miércoles 26 de agosto a las ondas de Radiopolis 92.3 FM. El programa Resistencia Sonora dedica hoy una edición especial al conflicto laboral abierto en la multinacional aeronáutica y a la huelga indefinida que mantienen las personas trabajadoras de los centros de San Pablo y Tablada.

El programa podrá escucharse hoy a partir de las 14:30 horas, tanto en el 92.3 FM de Sevilla como a través de los canales digitales de Radiopolis.

La huelga continúa con un seguimiento masivo

La plantilla inició este martes 25 de agosto una nueva huelga indefinida convocada por CGT, UGT y ÚTIL, después de que las asambleas de los diferentes centros de Airbus rechazaran considerar suficiente la última propuesta presentada por la compañía.

En Andalucía, las movilizaciones afectan especialmente a las plantas sevillanas de San Pablo y Tablada, donde las personas trabajadoras vuelven a situar en el centro del conflicto la recuperación del poder adquisitivo perdido y la defensa de las condiciones sociales y laborales.

Durante la primera jornada, trabajadores y trabajadoras se concentraron ante las instalaciones de San Pablo bajo el lema “Trabajadores de Airbus en lucha, unidos por el respeto y la recuperación de nuestras condiciones”.

Este miércoles, segundo día de huelga, el seguimiento continúa siendo prácticamente total en los centros andaluces mientras plantilla y sindicatos permanecen a la espera de nuevos avances en la negociación.

Un conflicto que continúa abierto

La movilización no surge de un hecho aislado. El conflicto se arrastra desde hace meses y ha puesto sobre la mesa cuestiones como la pérdida de poder adquisitivo, el teletrabajo, las vacaciones, los complementos durante las situaciones de incapacidad temporal, la organización del trabajo y las garantías laborales ante los cambios empresariales previstos en el grupo.

Airbus ha trasladado una nueva propuesta que incorpora modificaciones en algunos de estos aspectos, pero la negociación todavía continúa abierta.

CGT ha señalado la necesidad de que cualquier propuesta sea suficientemente clara y concreta para que pueda ser valorada por las propias plantillas, que son quienes deberán decidir finalmente sobre la continuidad o desconvocatoria de la huelga.

La tensión aumentó además después de que la dirección comunicase la paralización de nuevas contrataciones mientras permanezca abierto el conflicto y advirtiese de posibles consecuencias sobre futuras cargas de trabajo. Desde CGT se ha rechazado esta forma de presión y se reclama que la salida al conflicto pase por una negociación efectiva y transparente, no por amenazas hacia quienes están ejerciendo su derecho de huelga.

Empresa y representación sindical tienen prevista una nueva reunión este jueves 27 de agosto en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Especial de Resistencia Sonora: Airbus Sevilla en lucha

En este contexto, Resistencia Sonora llevará hoy directamente a la radio las voces del conflicto.

El especial abordará las razones de la huelga, la situación que atraviesan las plantillas de Airbus y las reivindicaciones que han llevado nuevamente a los trabajadores y trabajadoras a paralizar la actividad.

El programa contará con voces desde los piquetes y representantes de CGT, permitiendo conocer de primera mano una movilización que afecta a una empresa estratégica para el sector aeronáutico y para el tejido industrial andaluz.

📻 Especial Resistencia Sonora: Airbus Sevilla en lucha

Miércoles 26 de agosto — 14:30 horas

Radiopolis 92.3 FM Sevilla

También puede escucharse a través de los canales digitales de Radiopolis: www.radiopolis.org.es

La huelga continúa. La negociación también. Y esta tarde serán los propios trabajadores y trabajadoras quienes expliquen sus motivos.