TRAGSA convoca reunión urgente para abordar la no subrogación de la plantilla del transporte de agua potable desde Antequera al Valle de Abdalajis.

Los trabajadores afectados han sido convocados a través de CGT Andalucía a las 13h de hoy en las instalaciones de la empresa pública en Málaga para abordar la situación generada por la empresa RESVI, actual concesionaria del transporte de agua potable al Valle de Abdalajis, desde el 1 de agosto.

El mercadeo de RESVI con los puestos de trabajo y las condiciones sociolaborales y económicas de las personas trabajadoras no puede quedar impune y desde CGT confiamos en que TRAGSA, como empresa pública principal concesionaria del servicio adopte medidas urgentes para restablecer la legalidad y devolver a sus puestos de trabajo a quienes nunca se debió permitir que la piratería se los arrebatara.

Los trabajadores no pueden ser los “paganini” del afán lucrativo de RESVI ni de la decisión de TRAGSA de elegirla como empresa de transporte de agua potable al Valle de Abdalajis por ser la empresa que presentó la oferta más a la baja de cuantas participaron de la licitación con un precio de 40€/hora.

La avaricia de RESVI es de tal calibre que no se conforma con tener millonarios beneficios con la cantidad ingente de dinero que va a recibir sino que además quita parte del salario correspondiente a los trabajadores contratados en sustitución de los despedidos. El transporte de agua potable desde Antequera al Valle de Abdalajis para minimizar los efectos del pinchazo del acuífero en las obras del AVE a Málaga supone un coste diario de 3000€ de dinero público para RESVI, o lo que es lo mismo 90000€ al mes frente a unos salarios de la plantilla de unos 10000€ mensuales.

TRAGSA deberá garantizar en el día de hoy que, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, RESVI subroga a la plantilla y se le garantiza la aplicación del convenio colectivo de transporte de mercancías de la provincia de Málaga además de velar porque RESVI adapte las instalaciones para que se garanticen las mínimas condiciones de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras.

TRAGSA debe darse cuenta que RESVI no puede convertir la concesión en una máquina de generarle especulativos beneficios a costa de los sufridos trabajadores. Desde CGT no vamos a detenernos hasta que se restaure la legalidad laboral en el transporte de agua potable desde Antequera al Valle de Abdalajis.