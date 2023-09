Un nuevo escándalo en VEIASA-ITV, “contratan a detectives privados” para perseguir, asustar y amedrentar a los trabajadores

VEIASA CONTRA LOS TRABAJADORES

Dice literalmente el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Nº EXPEDIENTE: CR010-22-040 CONTRATACION QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PRIVADA DE SEGUIMIENTO PARA VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A. que “El servicio de investigación incluirá las siguientes prestaciones: Ø La observación de la vida de los trabajadores, con la finalidad de conseguir información adicional que permita verificar si realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena, o bien otro tipo de actividades contrarias a su dolencia o incompatibles con la situación de incapacidad temporal/permanente en la que pudiera encontrase el trabajador/a, así como, la observación de aquellas situaciones que se produzcan en el puesto de trabajo del personal con la finalidad de conseguir información adicional que permita verificar la comisión de cualquier tipo de ilícito por parte de los mismos, considerándose como tal, todo hecho u acción contraria a una ley, a una norma escrita y recogida en un código de leyes, y que a su vez es contraria a la moral, a la justicia y a la equidad”, todo ello significan nuevas medidas coactivas y coercitivas para intimidar y amedrentar a los trabajadores/as, utilizando el eufemismo de “observación” cuando quieren decir espiar, insiste CGT Andalucía.

DIRECCION REPRESORA

Para CGT y la mayoría de trabajadores/as, VEIASA, en lugar de perseguir, acosar o intimidar con detectives a los/as trabajadores/as, esta Dirección “represora”, si cree en un empresa moderna y con derechos, debería abordar cambios en el clima y ambiente de trabajo, puesta en funcionamiento del Plan de Igualdad, mejora y análisis del Plan de Estabilización Laboral y seguridad en el Empleo, revisión de los contratos abusivos e ilegales de los fijos discontinuos, convocar las promociones de administrativas congeladas y la restitución de los eliminados Pluses, el control horario y de vehículos al cierre de Estación, el Plan Industrial y de Futuro de Metrología, rejuvenecimiento de Plantillas con Jubilación Parcial y contrato de relevo al 75%, dotar de aire acondicionado en los vestuarios y aseos, mantenimiento de Hidros con políticas contra el estrés térmico y un largo etc., que generaría unas condiciones laborales mejores, y en lugar de destinar casi 60.000 € para perseguir a los trabajadores/as, se deberían emplear para avanzar y consolidar el mayor y mejor proyecto de Empresa Pública de Andalucía con participación e inclusión y desterrando la persecución, el acoso, la manipulación y la exclusión.

ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

Establece el mismo Pliego, que “el ámbito territorial previsto para la ejecución del presente Servicios de Investigación Privada es la Comunidad Autónoma de Andalucía incluyendo Ceuta y Melilla” para muchos trabajadores, la inclusión de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el ámbito territorial de los detectives, además de un sin sentido, es una aberración, dado que la empresa Pública VEIASA es una sociedad mercantil del sector público andaluz, en cuyo capital participa integra y únicamente la Junta de Andalucía y que no tiene actividad en ninguna de las dos ciudades, por lo que, incluir Ceuta y Melilla debe ser un desvarío de algún perseguidor de trabajadores/as o para hacer turismo investigador dando mala imagen a estas ciudades Europeas, denuncia CGT

PERSECUCION

Establece la “MEMORIA JUSTIFICATIVA” cuyo Objeto es “SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AMBITO LABORAL” que “Debido al incremento del absentismo laboral en VEIASA, nos vemos obligados a la contratación de los servicios de un detective privado para llevar a cabo la investigación, seguimiento y documentación necesaria, con la finalidad de conseguir información adicional que permita verificar si la persona investigada realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena, o bien otro tipo de actividades contrarias a su dolencia o incompatibles con la situación de incapacidad temporal/permanente en la que pudiera encontrase el trabajador/a”, una retórica que solo persigue lograr pruebas para despedir a trabajadores/as, estén en IT o no enfatiza CGT.

AHORA VIENEN POR MI, PERO ES DEMASIADO TARDE

Desde CGT Andalucía llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a no confiarse, por cuanto algunos piensen que solo afectara a quien este de Baja por Enfermedad, sino que esta herramienta en manos de desaprensivos pueden verse todos/as perseguidos, acosados y amedrentarían con la intención de que la intimidación de todos prevalezca sobre la libertad y los derechos y además, queremos que todos los trabajadores/as de VEIASA piensen y tengan presente el poema de Bertolt Brecht, «Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Mas tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.» entonces anticipemosnos y hagamos algo por nosotros mismos y paremos este nuevo abuso de poder insiste CGT.

TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que pone freno a las empresas que contratan detectives privados para espiar a sus trabajadores mientras están de baja. Está terminantemente prohibido que estos detectives investiguen lo que los trabajadores hacen en sus casas. Así lo ha establecido la Sala de lo Social al dar la razón a un trabajador de una empresa gallega despedido porque, mientras estaba de baja por cervicalgia, sus jefes enviaron un detective a su casa y fue fotografiado trabajando en el mantenimiento de su jardín. “Los detectives privados no pueden investigar lo que transcurra en los domicilios u otros lugares reservados de las personas”, zanjan los jueces, concluye diciendo CGT Andalucía que luchara contra todo tipo de vulneración de derechos y aún más en una Empresa Publica para lo que trasladara al Parlamento el malestar general con estas medidas coactivas de VEIASA y la Junta de Moreno Bonilla.