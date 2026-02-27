Nace el boletín: Cuidarnos es luchar

Presentamos el primer número del Boletín de Riesgos Laborales de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla en un contexto que no admite complacencias. La siniestralidad laboral sigue marcando cifras inaceptables y, detrás de cada número, hay nombres, familias y vidas truncadas. No son accidentes inevitables: son consecuencias de la falta de prevención, del incumplimiento normativo y de una cultura empresarial que, demasiadas veces, antepone la productividad a la salud.

En estas páginas abordamos uno de los riesgos más persistentes y silenciosos de nuestro entorno: el amianto, un peligro que, pese a su prohibición hace 25 años, continúa presente en calles, edificios e infraestructuras. Su invisibilidad no lo hace menos letal. Al contrario, exige mayor vigilancia, más control institucional y una acción sindical firme para garantizar que la normativa se cumpla sin excepciones.

Analizamos también la siniestralidad laboral en 2025, un año negro en Andalucía, con un repunte preocupante de accidentes graves y mortales, especialmente en sectores como la construcción. Y comenzamos 2026 con nuevos accidentes que evidencian que queda mucho por hacer. La prevención no puede ser un trámite burocrático: debe ser un compromiso real, con formación, evaluación rigurosa de riesgos y medidas efectivas.

Este boletín nace con una doble vocación: informar y actuar. Informar para visibilizar lo que ocurre en los centros de trabajo y en la vía pública; y actuar, denunciando los incumplimientos y acompañando a las personas trabajadoras en la defensa de su derecho fundamental a la seguridad y la salud.

Porque cuidarnos es un derecho. Y defenderlo, es luchar.

Puedes leerlo aquí: PRL